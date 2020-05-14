Раскрыта загадка древнейшего храма Гёбекли-Тепе

Израильские учёные раскрыли загадку древнейшего из обнаруженных сооружений Гёбекли-Тепе в Турции, который старше Стоунхенджа на шесть тысяч лет. Согласно данным, опубликованным в Cambridge Archaeological Journal, храмовый комплекс был построено как единый архитектурный ансамбль, что полностью меняет представления о развитии человеческой цивилизации.

До последнего времени считалось, что Гёбекли-Тепе был построен неолитическими общинами 11,5-11 тысяч лет назад. При этом предполагалось, что комплекс возводился охотниками и собирателями постепенно в течение нескольких тысяч лет. Это было связано с тем, что ученые думали, что первичные архитектурные знания и методы планирования возникли у людей намного позже, поскольку было общепринятым мнение, что в тот период человек еще не был способен к такой сложной организационной работе.

«Результаты анализа выявили базовый геометрический рисунок, который предлагает новое понимание сборки архитектурных руин, что указывает на то, что три из больших каменных корпусов были спланированы и изначально построены как один проект», – отмечают авторы исследования.

По их оценке, данное сооружение служит примером архитектурного планирования, а также проливает свет на динамику культурных изменений в ранние периоды неолита.

Напомним, Гёбекли-Тепе – храмовый комплекс, расположенный в Юго-Восточной Анатолии. Он состоит из огромных круглых каменных сооружений диаметром до 20 метров и монументальных Т-образных колонн высотой до пяти с половиной метров и является древнейшим из крупных мегалитических сооружений в мире. Его возраст оценивается до 12 000 лет, ориентировочно датируется по меньшей мере IX тысячелетием до нашей эры.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.05.20

Российские ученые создают нейросеть для борьбы с болезнью Паркинсона. / Ядро Земли вращается быстрее ее поверхности. / Ученые обнаружили в России «аллею» торнадо. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»