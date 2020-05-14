Новая комета максимально приблизилась к Земле

Комета под названием SWAN (C/2020 F8), которую открыли чуть больше месяца назад, максимально сблизилась с Землей. Живущие в южном полушарии люди могут увидеть небесное тело невооруженным глазом.

Комету обнаружил астроном-любитель из Австралии Майкл Маттиаццо, пишет The New York Times. Он изучал снимки, сделанные 25 марта прибором-измерителем солнечного ветра SWAN (Solar Wind ANisotropies instrument), установленным на борту космического аппарата SOHO.

Новое небесное тело было открыто 11 апреля – это комета с зеленым хвостом. В настоящее время C/2020 F8 находится на расстоянии 84 млн км от нашей планеты. Она уже дважды взрывалась в полете.

По мнению Маттиаццо, в конце мая комета максимально приблизится к Солнцу и взорвется еще раз, прежде чем окончательно распадется.

Сидней, Зоя Осколкова

Сидней. Другие новости 15.05.20

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