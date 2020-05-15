На Камчатке обнаружили минералы, существование которых считалось невозможным

Российские ученые обнаружили на Камчатке минералы вулканического происхождения. До этого момента подобные вещества получали лишь в лабораторных условиях.

Экспедицию к камчатским вулканам организовали ученые из Санкт-Петербургского государственного университета. Они обнаружили арсмирандит и леманнит – новые для науки минералы, образовавшиеся из вулканических газов.

«До сих пор считалось, что минералы с такими особенностями структуры и состава можно получить лишь в условиях лаборатории, а в природе они не встречаются. Но открытие показало, что это не так», – говорят петербургские ученые.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 16.05.20

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