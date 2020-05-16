Северный магнитный полюс упорно движется в Сибирь: озвучена причина аномалии

Датские ученые установили возможную причину смещения северного магнитного полюса Земли в сторону Сибири.
Северный магнитный полюс был открыт в 1831 году над территорией канадской провинции Нунавут. По данным американского национального центра экологической информации (NCEI) NOAA, с 1831 году северный магнитный полюс сдвинулся примерно на 2250 км. С 1990-х годов полюс начал двигаться быстрее, направляясь в сторону Сибири.
По оценке ученых, средняя скорость движения магнитного северного полюса составляет до 55 километров в год, отмечало научное издание Science Alert.
Осенью 2017 года северный магнитный полюс пересек международную линию дат, на расстоянии около 390 км от географического полюса, и теперь движется на юг, сообщает центр погоды «Фобос» со ссылкой на публикацию ученых из Дании в журнале Nature Geoscience.
Исследователи составили математическую модель, которая показала, что полюс смещается вследствие изменения структуры потока земного ядра в период между 1970 и 1999 годами.
Согласно прогнозу геофизиков, в следующем десятилетии северный магнитный полюс продолжит «блуждание», продвинувшись к России еще на 390-660 км.
По мнению других исследователей, отклонение северного магнитного полюса Земли от канадской Арктики в сторону Сибири делает этот регион более склонным к катаклизмам.
Ранее астрофизики из Колорадского университета предположили, что на Земле может произойти геомагнитная инверсия – смена полюсов планеты. В этом случае наша планета окажется беззащитной перед космическим излучением и многие регионы станут непригодны для жизни.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 16.05.20
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