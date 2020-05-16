Ученые обнаружили антитело, способное быстро справляться с коронавирусом

Ученые обнаружили антитело, способное полностью блокировать коронавирус и выводить его из организма человека в течение трех дней. Об этом заявил глава биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics Генри Джи. Как передает корреспондент РИА «Новый День», защитить клетки человека от заражения COVID-19 может антитело STI-1499, «обволакивающее» вирус и выводящие его из организма.

Джи утверждает, что механизм «работает на 100%».

Правда, пока испытания до сих пор проводятся только в лабораторных условиях, поэтому говорить о разработке лекарства преждевременно. Ранее о разработке моноклонального антитела для борьбы с коронавирусом заявили ученые Утрехтского университета. Правда, там тоже речь шла о лабораторных условиях.

Вашингтон, Игорь Юров

Вашингтон. Другие новости 16.05.20

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