Ученые обнаружили антитело, способное быстро справляться с коронавирусом

Ученые обнаружили антитело, способное полностью блокировать коронавирус и выводить его из организма человека в течение трех дней. Об этом заявил глава биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics Генри Джи. Как передает корреспондент РИА «Новый День», защитить клетки человека от заражения COVID-19 может антитело STI-1499, «обволакивающее» вирус и выводящие его из организма.
Джи утверждает, что механизм «работает на 100%».
Правда, пока испытания до сих пор проводятся только в лабораторных условиях, поэтому говорить о разработке лекарства преждевременно. Ранее о разработке моноклонального антитела для борьбы с коронавирусом заявили ученые Утрехтского университета. Правда, там тоже речь шла о лабораторных условиях.
Вашингтон, Игорь Юров
Вашингтон. Другие новости 16.05.20
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