Ученые поставили точку в вопросе о климатической катастрофе

Американские ученые Ратгерского университета поставили точку в вопросе о приближении климатической катастрофы. По их оценке, нынешнее потепление не имеет аналогов за последние 66 млн лет, и впервые в истории связано с антропогенной нагрузкой, а не изменениями в орбите Земли, пишет Science Daily.

Климатологи проанализировали химический состав образцов глубоководных осадочных пород в Тихом океане, который может свидетельствовать о температуре воды в древности. В результате исследований ученые пришли к выводу, что 56-48 млн лет назад на Земле наступил теплый период, характеризующийся высоким содержанием углекислого газа в атмосфере, повышенным уровнем моря и отсутствием ледникового покрова. 34 млн лет назад появились первые ледниковые щиты, 12,8 млн лет назад ледовый покров охватил Восточную Антарктику, а 2,5 млн лет назад – Южный и Северный полюс.

Падение уровня моря на 35 метров произошло 27-20 тысяч лет назад, затем – 19-10 тысяч лет назад – начался период его повышения со скоростью 40 миллиметров в год. Далее вплоть до 19 века наблюдался стабильный период. В последнее столетие вновь началось активное повышение уровня мирового океана, что фактически полностью связано с деятельностью человека.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 19.05.20

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