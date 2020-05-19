Оренбургские студенты создали установку для обеззараживания воздуха

Проект молодых учёных из Оренбургского государственного университета по антибактериальному обеззараживанию воздуха стал одним из победителей всероссийского конкурса «Умник», сообщили в пресс-службе вуза, добавив, что данный проект имеет актуальный характер.

О коллективной работе над проектом рассказал студент химико-биологического факультета Виктор Суслов. В команду разработчиков также вошли студенты химико-биологического факультета Ярослав Сизенцов, Леонид Поляков и физического факультета Ирина Побегайлова.

«Инновация проекта в том, что нашу разработку, представляющую собой вентиляционную установку закрытого типа с ультрафиолетовым излучателем, можно использовать в присутствии людей, так как ультрафиолет распространяется внутри установки», – сказал Виктор Суслов.

Фото: Оренбургский государственный университет

Кроме того, молодые ученые разработали электромагнитную термоловушку для очистки воздуха от граммотрицательных бактерий. Микроорганизмы с отрицательно заряженной клеточной стенкой оказываются в положительно заряженном электромагнитном поле и погибают под воздействием высокой температуры.

Сейчас студенты работают над созданием компактного образца антибактериальной установки. Такие аппараты можно использовать в больницах, ветеринарных клиниках, образовательных учреждениях, а также в научно-исследовательских лабораториях.

Оренбург, Иван Гридин

Оренбург. Другие новости 19.05.20

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