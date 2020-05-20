Биологи поймали галлюцинации, изучая пингвинов в Антарктиде

Датские биологи, изучавшие королевских пингвинов Антарктиды в их огромных колониях на атлантическом острове Южной Георгии, отравились газом из помета этих морских птиц. По словам самих исследователей, у них «поехала кукушка».

Ученые из Университета Копенгагена начали видеть галлюцинации, стали беспричинно смеяться, после чего у них сильно болела голова. Некоторые из них пожаловались на очень сильное недомогание. Причиной этого стал веселящий газ – закись азота N2O, который образовался из гуано пингвинов. Гуано – это разложившиеся естественным образом остатки фекалий морских птиц. В воздухе в районах обитания пингвинов оказалась высокая концентрация «веселящего газа». За несколько часов работы на этой территории биологи, ничего не подозревая, успели надышаться закисью и азота, что и стало причиной возникновения глюков у них. Об этом инциденте сообщает журнал Science of The Total Environment и сам университет.

Исследователи объяснили огромную концентрацию N2O в воздухе в районах обитания королевских пингвинов их особенностями питания. Морские не летающие птицы едят кальмаров, криль и рыбу, богатые азотом. Под воздействием бактерий в почве азот из помета пингвинов окисляется – в результате в воздух попадает огромное количество веселящего газа.

В колониях пингвинов выбросы N2O почти 100 раз выше, чем в обычных местах обитания морских птиц.

При этом, как указывают метеорологи, закись азота относится к долгоживущим парниковым газам, накопление которых в атмосфере Земли является одной из основных причин глобального потепления.

Впрочем, датские исследователи поспешили успокоить, заявив, что концентрация закиси азота, выделяемая из пингвиньего гуамо не настолько опасна, чтобы ухудшить ситуацию с глобальным потеплением, пишет «Фобос». В то же время, благодаря выводам ученых, человечество узнало, как огромные колонии пингвинов могут влиять на окружающую среду.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.05.20

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