На Аляске прогнозируют мегацунами с волнами в 300 метров высотой

На Аляске может произойти мегацунами. Его провоцирует отступление ледника Барри вглубь материка – рано или поздно его склон скатится к фьордам Барри Арм и Харриман и вызовет волны высотой более 300 метров, сообщает Reuters.
Кроме того, в местах, удаленных от ледника, могут наблюдаться волны почти в десять метров и кратковременное частичное повышение уровня воды.
Как отмечают климатологи, ледник Барри тает из-за изменения климата, и лед отступил от пояса скалы и теперь сползает в бухту.
Геологи впервые высказали предположение о мегацунами на Аляске в 1953 году. После этого, 9 июля 1958 года, землетрясение силой 7,8 балла по шкале Рихтера привело к обрушению около 300 миллионов квадратных метров породы в пролив Гилберта.
Оползень, рухнувший с высоты 900 метров, привел в движение водное пространство, которое «обошло» противоположный склон, поломав даже деревья, расположенные в 525 метрах над уровнем моря. Волна этого местного цунами впоследствии достигла соседней бухты Литуя.
Москва, Елена Васильева
Москва. Другие новости 21.05.20
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