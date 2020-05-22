Лангусты оказались самыми шумными животными в мире

Обыкновенные лангусты издают настолько громкие звуки, что они слышны за три километра. К такому выводу пришли американские и французские исследователи, пишет Scientific Reports.

Ученые записывают звуки, издаваемые различными животными, а затем оценивают численность популяции. Такие данные также позволяют определить, начался ли сезон размножения у отслеживаемых видов.

Сотрудники Европейского института морских исследований и Института океанографии в Вудс-Холе записали с помощью широкополосных гидрофонов звуки, которые европейские лангусты издают, когда трут антеннами бугристый участок головы чуть ниже глаз. Выяснилось, что шум от самых маленьких раков был слышен на удалении не более 5 метров от того места, где они находились. Звуки антенн наиболее крупных лангустов были различимы и на записях, сделанных гидрофоном в 100 метрах от них.

Исследователи убрали фоновый шум воды и других животных, оказалось, что самые большие особи издают звуки, которые слышно за 3 километра. Таким образом, лангусты шумят подобно реву двигателя турбореактивного самолета или выстрелу из крупнокалиберного револьвера.

Вашингтон, Париж, Зоя Осколкова

Вашингтон, Париж. Другие новости 22.05.20

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