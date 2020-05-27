Ученые выяснили причину ядерной зимы, при которой погибли динозавры

Группа ученых из 11 стран мира сделала сенсационное открытие – им удалось выяснить, почему астероид, который упал на Землю 66 млн лет назад, привел к вымираю динозавров и ядерной зиме. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые создали модель, которая воспроизводит все стадии катастрофы – от момента падения астероида о Землю до оценки объемов выброшенных пород и газов. При этом были смоделированы четыре возможных варианта угла подлета небесного тела к поверхности планеты. Согласно полученным данным, удар мог быть под углом 45-60 градусов к горизонту. Моделирование показало, что при таком падении астероида выброшенный из кратера материал распределился бы практически симметрично, а количество образующихся газов на единицу массы ударного тела было максимальным.

Как считают авторы исследования, именно такой удар был способен вызвать выбросы миллиардов тонн серы в верхние слои атмосферы, блокировал солнечный свет и спровоцировал наступление ядерной зимы, от которой погибли динозавры и многие другие виды животных и растений.

Напомним, падение астероида диаметром около 10 км, после которого образовался кратер Чикшулуб, оказало катастрофическое воздействие на климат планеты и спровоцировало массовое вымирание на рубеже мелового и палеогенового периодов, когда с лица Земли исчезли динозавры.

Диаметр Чикшулуба на полуострове Юкатан около 180 км, изначальная глубина до 17-20 км. Энергия удара оценивается 100 тератонн в тротиловом эквиваленте.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.05.20

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