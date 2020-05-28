Ученые опровергли миф о трудолюбии муравьев

Американские ученые решили найти доказательство того, что муравьи очень любят работать. Эксперимент показал, что на самом деле эти насекомые очень ленивы.

Исследование продолжительностью в два года проводили энтомологи Даниэль Шаброно и Анна Дорхаус из штата Аризона (США). Они пометили краской разные группы муравьев, чтобы проследить за отношениями насекомых и их передвижениями.

С помощью камер, которые круглосуточно наблюдали за муравейником, ученые выяснили, что лишь 2,5% муравьев демонстрировали трудолюбие. Четверть насекомых вообще ничего не делали, 70% имитировали бурную деятельность, работая лишь изредка.

Энтомологи предположили, что организация труда в муравейнике может быть причиной кажущейся лености насекомых, например, они работают по сменам. Дальнейшие наблюдения опровергли эту гипотезу. Таким образом, утверждение о трудолюбии муравьев оказалось мифом.

По словам ученых, ленивые муравьи могут быть некими трудовым и генетическим резервами основной колонии. В том случае, если с муравейником что-то происходит, насекомых из резерва подключат к работе и жизнь колонии продолжится в прежнем ритме.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 28.05.20

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