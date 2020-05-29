Ученые предложили накормить голодающих тараканьим молоком

Индийские ученые придумали новый способ, который поможет победить голод. Исследователи предлагают использовать тараканье молоко. Об этом сообщает ScienceAlert.

Ученые из Института биологии стволовых клеток и регенеративной медицины в Индии выяснили, что живородящие тараканы Diploptera punctata производят молоко, которое является в четыре раза более питательным, чем коровье. В нем есть все необходимые человеческому организму питательные вещества – в частности, белки, жиры и сахара.

В перспективе такое молоко можно получать искусственным путем. Если освоить добычу тараканьего молока в промышленных масштабах, то можно прокормить все человечество.

«Это очень энергетически насыщенный продукт, в котором содержатся все незаменимые аминокислоты. Правда, он не подойдет людям, которые склонны к лишнему весу, но в мире до сих пор существует проблема голода, которую этот суперпродукт мог бы решить», – отмечают исследователи.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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