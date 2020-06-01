В Арктике нашли колонии движущегося мха

В Арктике ученые обнаружили шарики из мха, которые движутся. При этом их направление синхронизировано и не поддается объяснению. Об этом пишет National Geographic.

Ученые из Университета Айдахо в течение четырех лет исследовали этот феномен на леднике Рут Глейшер, расположенном на Аляске. Небольшие шарики из мха передвигаются, преодолевая около 2,5 см в день.

Целые колонии этих растений движутся в одном направлении, а затем резко меняют маршрут. Что координирует действия шариков, остается неизвестным. В ходе исследований было установлено, что их движение не зависит от уклона льда, преобладающих ветров или направления солнечного света.

Ученые продолжат наблюдения за моховыми шариками в надежде разгадать, какая внешняя сила влияет на их передвижение.

Джуно, Зоя Осколкова

Джуно. Другие новости 01.06.20

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