Крысам пересадили мини-копию человеческой печени

Международная группа ученых вырастила аналог человеческой печени уменьшенного размера. Орган пересадили лабораторным мышам. Об этом сообщает издание Cell Reports.

Мини-печень удалось вырастить из стволовых клеток, которые были получены методом перепрограммирования клеток соединительной ткани, взятых у доноров-добровольцев. Ученые получили ключевые типы клеток печени – гепатоциты, холангиоциты и эндотелиальные тельца.

Миниатюрные аналоги человеческой печени на заключительном этапе эксперимента вживили крысам. Наблюдения за грызунами показали, что органы прижились и начали выполнять функции печени, а именно, очищать кровь и производить желчь.

Исследователи отмечают, что их работа приближает человечество к созданию полноценных искусственных органов, которые позволят отказаться от донорских. В обозримом будущем выращенные из стволовых клеток органы могут быть использованы в качестве дополнительных, чтобы снимать нагрузку с поврежденных.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 03.06.20

Большинство россиян смогут увидеть «земляничное» полутеневое затмение Луны. / Израильский профессор рассказал о бессмысленности ношения масок на улице. / Сибирские ученые открыли влияющее на климат свойство почвы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»