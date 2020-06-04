В Мексике обнаружили самое древнее сооружение цивилизации майя

Археологи обнаружили в Мексике остатки структур, предположительно, возведенных цивилизацией майя. По оценке ученых, эти строения больше и старше тех, что нашли раньше.

Место раскопок Aguada Fénix располагается в мексиканском штате Табаско, пишет журнал Nature. Возраст руин оценивается в 2800-3000 лет. До этого момента самыми древними структурами майя считался город Сейбаль, датируемый примерно 950 годом до нашей эры.

Обнаружить руины удалось с помощью аэрофотосъемки с использованием системы LIDAR. В состав древнего комплекса, расположенного на равнине, входит прямоугольная платформа высотой 15 метров, длиной с севера на юг 1413 метров, а с востока на запад – 399 метров.

Руины имеют сходство с ольмекскими сооружениями Сан-Лоренцо и Ла-Вента в мексиканском штате Веракрус.

Мехико, Зоя Осколкова

Мехико. Другие новости 05.06.20

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