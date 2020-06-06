Ученые вычислили облик «женщины будущего»

Через 50 лет женщины в среднем будут ниже ростом и с более пышными формами, чем сейчас. К такому выводу пришли ученые из Йельского университета. При этом голубоглазые и зеленоглазые представительницы прекрасного пола станут редкостью, пишет dni24.com.

При этом ученые из Финляндии считают, что красивые женщины рожают детей на 16% чаще, поэтому и число симпатичных представительниц прекрасного пола в мире растет.

Их американские коллеги из Йельского университета, в свою очередь, не исключили увеличения массы тела при снижении роста у женщин через несколько десятилетий. Дело в том, что рожают детей сейчас чаще именно такие дамы, а не те, что обладают ростом и весом манекенщиц.

При этом ученые считают, что из-за иммиграции и ассимиляции уже через десятилетие все больше будет проступать схожесть между женщинами из разных стран.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.06.20

Ученые установили связь гипертонии и смертности от Covid-19. / Академик РАН рассказал о вреде режима самоизоляции: «Коммерческий интерес служит главным препятствием для отмены мер». / В Москве успешно применили экспериментальный метод лечения Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»