Загадку темной материи поможет решить Большой адронный коллайдер

Специалисты хотят изучить на Большом адронном коллайдере антидейтроны – частицы, которые могут помочь в обнаружении гипотетической темной материи. Об этом сообщает издание Scitechdaily.

В масштабном эксперименте ALICE задействованы более 1000 ученых из 100 институтов 30 стран мира. Физики надеются приблизиться к разгадке темной материи, из которой, предположительно, состоит 85% вещества во Вселенной.

Несмотря на множество теорий, выдвинутых учеными, темная материя продолжает оставаться исключительно гипотетической субстанцией. Специалисты, работающие на БАК, уверены, что изучение свойств антидейтронов позволит им «вычислить» темную материю.

Физики доказали, что частицы антидейтроны и дейтроны являются симметричными, как и протоны с антипротонами. Это является еще одним подтверждением теории СРТ-инвариантности, описывающей симметричность вещества и антивещества во Вселенной.

Женева, Зоя Осколкова

Женева. Другие новости 08.06.20

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