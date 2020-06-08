Ученые вычислили возможный сценарий зарождения жизни на Земле

Ученые из Японии нашли «золотую середину» в вопросе о возникновении жизни на Земле. Их выводы опубликованы в журнале Scientific Reports.

В настоящее время есть две основные теории – одна часть научного сообщества заявляет, что жизнь на нашу планету попала из космоса, другая – считает, что она возникла на Земле. По мнению японских ученых, есть и третий вариант: сложные органические молекулы могли возникнуть при падении космического тела – метеорита или астероида – в океан.

Исследователи провели эксперимент, имитирующий падение астероида в воду, и изучили возникающие при этом реакции между углекислым газом, азотом, водой и железом. Выяснилось, что при ударе образуются аминокислоты – глицин и аланин, которые служат строительным материалом для белков, принимающих участие во многих биологических реакциях.

Ученые полагают, что результаты эксперимента можно применить также к Марсу, поскольку на «красной планете» были подобные условия – углекислый газ и азот являлись основными составляющими атмосферы. Кроме этого, на Марсе, как и на Земле, падения метеоритов и астероидов происходили часто.

Токио, Мария Вяткина

Токио. Другие новости 09.06.20

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