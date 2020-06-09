Ученые разгадали тайну гигантского шестиугольника на Сатурне

Американские ученые с помощью компьютерного моделирования выяснили причины образования на Сатурне гигантского шестиугольника. Всему виной мощные вихри, которые простираются на тысячи километров вглубь атмосферы.
Шестиугольник на северном полюсе Сатурна был впервые обнаружен в 80-х годах аппаратами «Вояджер». Загадочное образование имеет диаметр около 25 тысяч километров, то есть на его территории можно разместить около четырех земных шаров.
Ученые создали трехмерную модель атмосферы Сатурна и пришли к выводу, что во внешних слоях формируются широтные течения, которые меняют свои направления. В высоких широтах образуются полярные циклоны и высокоширотное течение с запада на восток.
Самоорганизующаяся турбулентность в форме гигантских вихрей ограничивает восточное течение, образуя шестиугольные формы, говорится в исследовании ученых Гарвардского университета, опубликованном журналом PNAS.
Вашингтон, Зоя Осколкова
Вашингтон. Другие новости 09.06.20
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