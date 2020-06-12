Ученые нашли еще один возобновляемый источник энергии

Ученые пришли к выводу, что в качестве возобновляемого источника энергии можно использовать влажность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследования проводились в Тель-Авивском университете: ученые пытались выяснить, как возникает напряжение между двумя металлами, один из которых заземлен, в условиях высокой влажности. Эксперименты ставили на открытом воздухе.

Если воздух был сухим, никакого напряжения не отмечалось, как только уровень влажности поднимался выше 60%, напряжение начинало расти. По словам ученых, влажный воздух можно использовать для зарядки поверхностей примерно до одного вольта, что вполне можно применять на практике, пишет «Популярная механика».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 12.06.20

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