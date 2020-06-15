Аргентинские палеонтологи открыли новый вид динозавров

Палеонтологи в Аргентине обнаружили окаменелые останки неизвестного ранее динозавра. Древний ящер получил название оверораптор. Об этом сообщает Infobae.

Кости оверораптора нашли в западной части провинции Рио-Негро в 2013 году. Тогда ученые поняли, что окаменелости нельзя отнести к известным видам динозавров. В 2018 году была организована еще одна экспедиция, в ходе которой палеонтологи нашли новые останки.

Оверорапторы достигали полутора метров в длину. Установлено, что они сопровождали стада крупных динозавров и охотились на мелких животных и ящериц.

У оверорапторов были наросты на передних лапах, похожие на крылья современных птиц. Однако летать они не умели, а использовали эти отростки во время бега, чтобы резко менять направление движения. Кроме того, передние конечности отличались крупным когтем, применяемым для охоты.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

Буэнос-Айрес. Другие новости 16.06.20

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