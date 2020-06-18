В Антарктиде обнаружили самое большое яйцо динозавра

В Антарктиде обнаружили огромное окаменелое яйцо динозавра. Предположительно, из него вылупился мозазавр, хотя до этого момента считалось, что эти морские рептилии живородящие.

Исследование специалистов Университета Остина в Техасе было опубликовано в журнале Nature. Яйцо нашли еще в 2011 году и хранили в Национальном музее естественной истории Чили, но идентифицировать окаменелость удалось только сейчас. Находка больше напоминает помятый мяч размером более 27,9 см в длину и 17,8 см в ширину.

Скорлупа яйца мягкая, так же как у многих современных ящериц и змей. Палеонтологи предполагают, что яйцо было отложено около 66 миллионов лет назад, как раз перед тем, как произошло массовое вымирание.

Судя по размеру яйца, животное его отложившее достигало размеров не менее 7 метров в длину, не считая хвоста. Таким требованиям отвечает обитавший в воде мозазавр. Эту теорию подтверждает анализ окаменелых костей детенышей и взрослых мозазавров и плезиозавров, найденных в той же антарктической горной породе, что и яйцо.

Ученые считают, что на территории современной Антарктиды находились так называемые ясли, где на относительно небольшой глубине мозазавры откладывали яйца. Впрочем, есть и противники этой теории, которые уверены, что эти рептилии были живородящими. Палеонтологи надеются, что разрешить эту загадку помогут другие окаменелости, найденные в этой местности.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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