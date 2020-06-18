Астрономы «поймали» загадочные сигналы из космоса

Международная группа ученых впервые зафиксировала повторяющиеся радиосигналы из космоса, происхождение которых пока неизвестно. Об этом пишет научный журнал Nature.

Как сообщается, источник сигналов, который получил обозначение FRB 180916.J0158+65, находится на расстоянии 500 миллионов световых лет от Земли и располагается на окраине массивной спиральной галактики.

Согласно данным, полученным с помощью телескопа CHIME в Канаде, цикл составляет 16 дней и повторяется в течение 500 дней наблюдений – с 16 сентября 2018 года по 4 февраля 2020: первые четыре дня идет сигнал, затем – 12-дневный перерыв.

Ученые выдвинули три предполагаемые причины происходящего. Согласно одной из версий, сигналы могут возникать из-за небольшого объекта, вращающегося около нейтронной звезды, по другой – нейтронная звезда вращается вокруг другой нейтронной звезды или черной дыры. Третье предположение – источник вращается вокруг центральной звезды, периодически испускающей облако газа. Когда объект проходит через облако, которое действует как линза и усиливает радиоизлучение.

Исследователи отмечают, что поиски подобных сигналов впервые увенчались успехом.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.06.20

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