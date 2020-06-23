Есть ли жизнь на Плутоне: ученые раскрыли тайну океана на «разжалованной» планете

Группа ученых раскрыла тайну океана с жидкой водой на Плутоне, что повышает шансы найти на карликовой планете жизнь, пишет журнал Nature Geoscience.

Как считают эксперты, океан возник в процессе формирования небесного тела, когда при аккреции вещества – процессе приращения массы через гравитационное притяжение – выделялось достаточное количество тепла. Ученые обнаружили признаки расширения на поверхности Плутона и подсчитали, что небесное тело должно было сформироваться за достаточное короткое время – меньше чем за 30 тысяч лет.

«Плутон был относительно горячим, когда образовался, с ранним подповерхностным океаном. Такой «горячий старт» Плутона вызывает раннюю, быструю фазу растяжения. Быстрая конечная стадия роста согласуется с моделями формирования объектов пояса Койпера посредством гравитационного коллапса с нарастанием гальки, и подразумевает, что ранние океаны, возможно, были распространены в недрах крупных объектов пояса Койпера», – говорится в статье.

Стоит отметить, что этот сценарий опровергает устоявшееся мнение о происхождении Плутона как шара из льда и замороженного камня. Если бы Плутон изначально был холодным, а лед внутри него растаял, были бы заметны признаки сжатия на поверхности, пояснили ученые.

При этом, как отмечается в публикации, снимки самых древних участков поверхности Плутона, снятые в высоком разрешении, не показывают каких-либо явных признаков сжатия. Исследователи считают, что их открытие могло повлиять на потенциальную обитаемость этих далеких ледяных миров.

Напомним, Плутон 2006 года Плутон считался девятой планетой Солнечной системы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 24.06.20

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