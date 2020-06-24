Чехи вырастили редкого орла из замороженной спермы

Большой селекционный успех мирового значения был достигнут в зоопарке в чешском городе Либерец. Его сотрудники стали первыми в мире, кому удалось воспроизвести белоголового орлана путем осеменения самки замороженной спермой. По словам руководства зоопарка, это важный момент для спасения не только этого вида орла, который почти исчез в Чехии, но и других исчезающих видов птиц.

Способ хранения сперматозоидов в жидком азоте для последующего оплодотворения у птиц пока не распространен, сообщает портал novinky.cz. Обычно он используется только у млекопитающих, то есть для людей и домашнего скота. «Однако, по нашему мнению, это может быть инструментом для сохранения генетического следа исчезающих птиц», – говорит Ян Ханель, куратор выставки птиц в Либерецком зоопарке.

Орел, выращенный из замороженной спермы, вылупился 8 июня. Это – самец.

«В настоящее время его кормят самки. Важно обеспечить ему естественные условия, потому что он будет размножаться естественным образом в будущем», – говорят в зоопарке.

Технология, разработанная в Либерецком зоопарке, позволяет хранить сперму белоголового орлана или другого хищника в течение двадцати и более лет, и это очень важный момент для сохранения популяции белоголовых орланов, которые в любой момент могут оказаться на грани исчезновения.

«Это поворотный момент для спасения видов», – говорит Дэвид Неджедло, директор Либерецкого зоопарка. Там уже проходят эксперименты с осеменением замороженной спермой лесного ястреба.

Либерец, Елена Васильева

Либерец. Другие новости 24.06.20

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