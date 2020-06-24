В Индийском океане формируется новый континент

В Индийском океане зарождается новый, седьмой по счету, континент. Такое открытие сделали геологи из Австралии и Франции. Они проанализировали состав пород, из которых образованы острова на юге Индийского океана, и установили, что здесь формируется «эмбриональный континент». Материалы исследования обнародованы в издании Terra Nova.

Известно, что континентальная кора формируется в т.н. зонах субдукции – на границах океанов и континентов, где расположенные под океанами литосферные плиты погружаются в участки мантии под континентами. Итогом процесса становится гранитная магма, которая поднимается вверх и формирует «гранитную» основу континентов.

Новое исследование, проведенное в Индийском океане в районе Антарктиды, где расположен архипелаг Кергелен, показало, что континентальная кора может формироваться не только в зонах субдукции, но и в открытом океане. Авторы научной работы уверены, что таким образом на Земле появлялись первые континенты.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 24.06.20

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