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Пятница, 26 июня 2020, 01:42 мск

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На Солнце обнаружили новый тип частиц

Фото: ФИАН спутник SOHO

Международная группа ученых выявила новый тип частиц нейтрино, которые порождаются реакциями, проходящими на Солнце. Астрофизики надеются, что новые данные позволят лучше понять природу не только нашей звезды, но и других.

Основным источником энергии Солнца является слияние водорода с гелием в рамках протон-протонной цепной реакции. Однако есть и второй тип реакции, в котором задействованы углерод, азот и кислород.

Ученые установили глубоко под землей резервуар с жидкостью, который непрерывно бомбардируют потоки нейтрино. Детектор получил название Borexino. С его помощью специалисты обнаружили новые частицы. Причем, их оказалось довольно много – примерно 700 млн на квадратный сантиметр в секунду.

«Изучение этих частиц позволит нам более точно определить состав Солнца. Если мы раскроем все загадки нового цикла, то получим данные, которые очень помогут в изучении природы звезд в целом», – говорит один из участников проекта из Калифорнийского университета в Беркли.

Рим, Зоя Осколкова

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