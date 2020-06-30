Ученые доказали существование дождей из алмазов на Уране и Нептуне

Ученые провели эксперимент, который доказал, что на Уране и Нептуне действительно могут идти дожди из настоящих алмазов. Об этом сообщает ВВС.

Исследователи Национальной ускорительной лаборатории SLAC при Стэнфордском университете создали на Земле условия, близкие к тем, которые могут быть в недрах Урана. В результате ученым удалось получить алмаз из углерода.

Американские специалисты использовали стирол (C8H8), так как именно он по своим свойствам похож на вещество, содержащееся в глубинах далекой планеты, получившееся из метана при колоссальном давлении и высокой температуре.

Ученые разогрели стирол до температуры в 5000 кельвинов, а давление увеличили до 1,5 млн бар. По словам одного из авторов эксперимента, это сравнимо с тем, как поставить 250 африканских слонов на ноготь большого пальца.

В результате содержащийся в стироле углерод превратился в алмазы. Оставшаяся часть вещества выделилась в виде чистого водорода.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 30.06.20

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