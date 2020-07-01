Ученые обнаружили зубы на глазах китовых акул

Японские специалисты изучили отростки, расположенные на глазах китовых акул, и пришли к выводу, что это крошечные зубы. Подобными наростами покрыто все тело гигантского животного.

Китовые акулы живут на больших глубинах и достигают 20 метров в длину, но считаются неопасными для человека, так как питаются планктоном. Впрочем, морское животное способно проглотить ныряльщика совершенно случайно.

Все тело китовых акул покрыто мелкими твердыми наростами, которые помогают передвигаться в воде, а также защищают от хищников. Выяснилось, что на глазах этих животных также есть дермальные зубчики.

По словам ученых из Okinawa Churashima Research Center, зубы на глазах акул не настолько твердые, как на остальном теле, однако и они помогают защищаться от внешних угроз.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 02.07.20

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