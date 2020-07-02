Японские ученые создают интерфейс для общения людей и животных

Японские исследователи намерены создать нейрокомпьютерный интерфейс, который позволит понимать людям своих домашних животных. Об этом сообщает РИА «Новости».

Планы ученых Японии представлены в так называемой «Белой книге». Технологическое развитие страны расписано до 2040 года. Одним из пунктов является выход на новый уровень в общении с животными.

В Министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии уточнили, что речь идет о создании нейрокомпьютерного интерфейса – комплексной технологии, которая позволит не только разговаривать с домашними питомцами. Не исключено, что это будет система управления с помощью мысли.

Исследования в этом направлении ведут сотрудники Университета Киото, Национального института передовой промышленной науки и техники, а также Международного института передовых телекоммуникационных исследований.

«В мозг имплантируются специальные электроды, которые считывают сигналы нейронной активности и позволяют оцифровывать результаты работы мозга. То есть, в простейшем случае вы можете водить курсором по экрану компьютера просто при помощи силы мысли», – поясняют ученые.

Токио, Зоя Осколкова

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