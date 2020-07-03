Французские археологи собираются вскрыть древний свинцовый саркофаг

Ученые Национального института превентивных археологических исследований Франции обнаружили герметичный свинцовый саркофаг возрастом примерно полторы тысячи лет и собираются вскрыть его. Об этом сообщает пресс-служба института.

Воздухонепроницаемый свинцовый гроб обнаружили в ходе раскопок к юго-западу от Дижона в Отене. Ранее на этом месте находился римский город Августунум. Раскопки ведутся у древней церкви Сен-Пьер и в располагающемся рядом акрополе.

По подсчетам ученых, хоронить людей здесь начали в III-V веках нашей эры, но есть более свежие могилы, датируемые XVIII столетием. Свинцовый саркофаг был замурован в камень и помещен в землю около 1500 лет назад. Сканирование показало, что гроб не пропускает воздух.

Археологи собираются вскрыть саркофаг. По их мнению, вещи в гробу должны были сохраниться в очень хорошем состоянии. Их анализ поможет узнать больше о личности захороненного человека.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 03.07.20

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