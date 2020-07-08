Остров в Тихом океане растет рекордными темпами

Вулканический остров Нисиносима, расположенный примерно в тысяче километрах к югу от Японии, менее чем за месяц увеличился на 150 метров. За последние пять лет он вырос в 12 раз.

Извержение вулкана в 1970-х годах привело к появлению небольшого участка суши. Ученые считали, что он состоит в основном из пепла и уйдет под воду из-за штормов, которые размоют неустойчивый грунт. Однако вулканическая активность продолжилась, и остров не только устоял, но и значительно прибавил в размерах, пишет The Mainichi.

В начале июля 2020 года береговая охрана Японии сообщила о мощном взрыве, затем можно было наблюдать плотный шлейф пепла. Пепельный столб поднялся на высоту до 8 км – это рекордный показатель с 2013 года.

По словам профессора Токийского технологического института Ногами Кенджи, все указывает на то, что активность вулкана будет только возрастать. Не исключено, что новый остров станет еще больше.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 09.07.20

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