32 000 видов животных оказались на грани исчезновения

Международный союз охраны природы обновил свой красный список видов животных и растений, которым угрожает вымирание из-за антропогенного фактора.

В частности, исчезнуть могу лемуры – это будет конец истории, начатой ​​65 миллионов лет назад на острове Мадагаскар. Согласно Международному союзу охраны природы, эти приматы, которые не живут где-либо еще в мире, исчезнут, если человек не «радикально изменит свои отношения с природой».

Обнародованное последнее обновление Красной книги показывает, что 98% из 107 видов лемуров находятся в опасности, от исчезновения их отделяет последний шаг.

Всего под угрозой исчезновения оказались 32 тысячи видов, обитающих на планете, в том числе некоторые виды китов, хомяков и т.д.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 10.07.20

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