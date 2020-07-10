Люди продолжают слышать слова и звуки после смерти

Канадские ученые выяснили, что слух отключается последним, когда человек умирает. Специалисты считают, что в момент смерти очень важно, чтобы рядом находились родственники и говорили с уходящим в мир иной.

Исследование ученых Университета Британской Колумбии опубликовал журнал Scientific Reports. В эксперименте принимали участие пациенты хосписа в Ванкувере. Специалисты подключили датчики, которые считывали показания мозга, когда люди были живы и когда они умирали.

Ученые использовали разные типы звуков, разных частот и диапазонов. У некоторых пациентов мозг продолжал реагировать даже через несколько часов после смерти. Специалисты не знают, воспринимает ли мозг конкретные слова и продолжает ли человек понимать, что с ним говорят, идентифицировать голос и язык.

«В последние часы перед надвигающейся смертью многие люди вступают в фазу невосприимчивости, – объясняет глава исследовательской группы Элизабет Блундон. – Наши данные показывают, что умирающему мозгу все еще удается реагировать на звук, даже в бессознательном состоянии, до последних моментов жизни».

Ванкувер, Зоя Осколкова

Ванкувер. Другие новости 10.07.20

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