Мутация помогает некоторым людям различать до 100 млн цветов

Некоторые люди могут видеть гораздо больше цветовых оттенков. К такому выводу пришли американские ученые. Обладателям суперзрения являются преимущественно женщины.

Известно, что зрение птиц является значительно более продвинутым, чем у человека. Однако и среди людей есть такие, у которых цветное зрение обеспечивается четырьмя типами светочувствительных рецепторов (колбочек) в сетчатке.

Четвертый рецептор чувствителен к свету, длина волны которого находится между красной и желтой частями спектра. В результате мутации человек, обладающий суперзрением, может различать до 100 млн цветовых оттенков, это на 99 млн больше, чем большинство людей на планете.

По мнению американских ученых, обладателями суперзрения являются примерно 2-3% женщин. Британские специалисты считают, что их гораздо больше – 12%. Впрочем, пока доказать существование суперзрения удалось только у одной женщины.

Сан-Диего, Зоя Осколкова

Сан-Диего. Другие новости 17.07.20

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