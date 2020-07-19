Обнаруженный учеными земной ад затопит новый океан

На земле начал формироваться новый океан. Об этом заявили ученые, проанализировав движение тектонических плит в Африке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», американские и английские ученые, изучая вулканическую активность в Восточной Африке, в 2005 году обнаружили в пустыне Афар (Эфиопия) трещину длиной более 56 километров.

«Насильственный раскол, произошедший за несколько дней, был эквивалентен нескольким сотням лет тектонического движения плит», – цитирует NBC News геофизика из Университета Тулейн в Новом Орлеане Синтию Эбингер. – Это место было названо адом Данте, так как это самый жаркий регион на планете: дневные температуры здесь часто достигают 130 градусов по Фаренгейту (свыше 54 градусов Цельсия)».

С тех пор ученые пристально наблюдают за разломом и пришли к выводу, что две тектонических плиты, сходящихся в этом месте – арабская и африканская – начали движение друг от друга. Причем, движутся они с разной скоростью: одна более 2,5 см в год, вторая – от 0,5 до 1,2 см в год. Но вместе силы этих разделяющихся плит создают так называемую систему хребтов в середине океана.

«Это единственное место на Земле, где можно наблюдать появление континентального рифта и его превращение в океанический», – говорит аспирант Университета Лидса в Соединенном Королевстве Кристофер Мур.

В целом, на формирование нового океанического бассейна уйдет от 5 до 10 млн лет. Но учеые не исключают, что нарастающее давление от восходящей магмы может существенно ускорить процесс.

Современные технологии позволяют наблюдать за происходящим в режиме реального времени: «С помощью GPS вы можете измерить скорость движения до нескольких миллиметров в год, – отмечает морской геофизик, почетный профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Кен Макдональд. – По мере того, как мы получаем все больше и больше измерений от GPS, мы можем лучше понять, что происходит».

Исследователи предполагают, что со временем Аденский залив и Красное море (которые, кстати, образовались в результате аналогичных процессов) затопят пустыню Афар и Восточно-Африканский рифт, превратив эту территорию в новый океан. А другая часть Восточной Африки станет отдельным маленьким континентом.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 17.07.20

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