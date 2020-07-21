В Мексике древняя гробница «восстала» из-под земли

В Мексике из-за землетрясения образовался вход в древнюю гробницу. Ученые проанализировали данные и установили возраст захоронения и принадлежность погребенных там людей.

Мощные подземные толчки произошли у населенного пункта Сантьяго Тилло (штат Оахака) в 2017 году. Местные жители обнаружили в земле дыру, которая оказалась входом в гробницу.

Археологи считают, что возраст захоронения составляет примерно 1700 лет. Могильный комплекс построили микстеки – народ, который был подчинен ацтекам. Гробница украшена фресками, также там сохранились следы настенных рисунков, выполненных красным пигментом.

Ученые обнаружили останки семи человек, трое из которых при погребении были детьми. По мнению археологов, в этом древнем склепе между 300 и 900 годами н.э. хоронили царских особ.

Мехико, Зоя Осколкова

Мехико. Другие новости 21.07.20

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