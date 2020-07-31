Ученые обнаружили мир, где нет «эффекта бабочки»

Американские ученые утверждают, что так называемого «эффекта бабочки» не существует в квантовом мире. Незначительные изменения не влияют на дальнейшие события.

Специалисты Лос-Аламосской национальной лаборатории США провели экспериментальное исследование с помощью компьютерного моделирования. Физики «отправили в прошлое» несколько кубитов, а затем повредили один из них, когда он «находился в прошлом». Но «вернувшись в настоящее», кубиты остались целыми.

Термин «эффект бабочки» пришел из классической научной фантастики, которая описывает путешествия в прошлое – речь идет о незначительных изменениях в прошлом, которые сильно влияют на события в будущем.

«Моделирование показало, что сложный квантовый мир может восстанавливаться от небольшого ущерба, который можно сравнить с эффектом бабочки. То есть, этого эффекта не существует в рамках квантовой физики», – заключили авторы исследования.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 31.07.20

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