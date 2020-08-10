Солнечная система по форме напоминает круассан

Ученые установили, что пузырь, образованный плазмой солнечного ветра, очень напоминает по форме сплющенный круассан. Спроектировать модель пространства вокруг Солнца помогли данные, полученные с аппаратов NASA.

Лишь двум зондам удалось вылететь за пределы гелиосферы – Voyager-1 и Voyager-2. Однако они не настолько далеко ушли от Солнечной системы, чтобы дать точное представление о форме гелиосферы. Тогда ученые использовали в исследовании данные, полученные с помощью космического излучения.

«Компьютерная модель, которую мы создали в итоге, позволила установить форму гелиосферы. Выяснилось, что пузырь из плазмы солнечного ветра напоминает сдутый круассан», – рассказал сотрудник специального научного центра DRIVE Science при Бостонском университете Мерав Офер.

По его словам, частицы космического излучения использовались в качестве радара для определения границ нашей звездной системы. За стенами этого пузыря, который принято называть гелиосферой, находится межзвездное пространство, заполненное очень разреженным ионизированным газом.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 10.08.20

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