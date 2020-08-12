Люди на 70% похожи на кур на генетическом уровне

Если сравнить людей и животных на генетическом уровне, окажется, что мы очень схожи. Например, человеческий организм похож на организм курицы на 70%. Об этом сообщает портал Med-heal.ru.

Идентичные гены, которые можно обнаружить в ДНК различных организмов, отвечают, например, за работу системы метаболизма – то есть, за процессы переваривания и усваивания пищи, преобразования ее в энергию и выведения отходов. Другие физиологические механизмы человека и животных тоже во многом устроены аналогичным образом.

Курицы способны ориентироваться на местности, у них неплохая память и даже есть способности к счету. Однако схожесть с домашними животными не настолько удивительна, как с насекомыми и даже растениями.

Геном человека примерно на 50% совпадает с геномом мушек дрозофил. Более того, существует 40% сходство между ДНК человека и огурца. С овощем людей объединяют похожие ферменты, которые синтезируются и в растениях и в животных.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.08.20

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