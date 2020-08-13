Археологи обнаружили в Кузбассе доисторическое яйцо возрастом 125 млн лет

В Кузбассе обнаружили артефакт эры динозавров – фрагмент яйца доисторического животного. Это третья подобная находка в России, сообщает правительство Кемеровской области.

«Экспедиционным отрядом Кузбасского государственного краеведческого музея на Шестаковском палеонтологическом комплексе в Чебулинском муниципальном округе сделана сенсационная находка: на местонахождении Шестаково-3 найден фрагмент яйца, возрастом 125 млн лет», – говорится в сообщении.

Осколки скорлупы обнаружены в слое мелового периода в форме вытянутого эллипса. В настоящее время артефакт находится в полевой лаборатории. Ученые определяют, какому виду древних животных принадлежало этой яйцо. Предположительно, это был мелкий хищный динозавр или примитивная птица.

«В дальнейшем будет изучено микростроение скорлупы при помощи поляризационного и электронного микроскопов, а для воссоздания формы яйца проведено 3D-сканирование», – сообщили в пресс-службе правительства. После анализа находку поставят на государственный учет и отправят в отдел природы Кузбасского государственного краеведческого музея.

Кемерово, Зоя Осколкова

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