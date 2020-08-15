В лаборатории Китая вывели агрессивную ГМ-саранчу

Ученые в Китае вывели новый тип генно-модицифированной саранчи. Насекомые более агрессивны, чем существующие виды, но лишены возможности сбиваться в стаи. Специалисты рассчитывают, что созданное в лаборатории насекомое постепенно вытеснит существующую.

Как пишут Dni24.com, новый тип насекомых чрезвычайно агрессивен по отношению к сородичам, и ведет жизнь одиночек: попадая на оккупированную саранчой территорию, ГМ-тип выгоняет с нее сородичей. Такого эффекта ученым удалось достичь благодаря выделению особого феромоны, который активизирует агрессию у саранчи.

Именно этот феромон блокирует инстинкт насекомых сбиваться в стаи. Ученые рассчитывают, что агрессивная генно-модифицированная саранча со временем займет место обычной, а справиться с насекомыми-одиночками будет намного легче, чем с прожорливыми стаями.

Пекин, Татьяна Дорофеева

Пекин. Другие новости 15.08.20

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