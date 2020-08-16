Ученые назвали планеты, на которых может существовать жизнь

Во Вселенной существует бесчисленное множество планет-субнептунов, на которых может существовать жизнь. Об этом заявил заведующий отделом исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Валерий Шематович в интервью РИА «Новости».

Как пояснил ученый, субнептун – газовый карлик, который состоит из газовой атмосферы и каменистого ядра. «Согласно теории формирования систем, все начинается с протопланетного облака из легких газов – молекулярного водорода и гелия, пылевой фракции и большого количества водяного льда. Близко к звезде большое силикатное ядро планеты образоваться просто не успевает – лед быстро испаряется. Но за так называемой линией снега, где излучение молодой звезды не такое сильное, формируются более массивные ядра. Они притягивают окружающий газ, накапливают первичную атмосферу и становятся газовыми гигантами», – сказал он.

Шематович отметил, что на стадии формирования планеты каменистое ядро субнептунов плавится из-за гравитационного сжатия, в результате на его поверхности зарождается магматический океан. «Он играет важную роль: это дополнительный механизм потери первичной атмосферы, которая бывает легкая – водородно-гелиевая и тяжелая – из паров воды. При быстрой миграции из-за линии снега легкая атмосфера может потеряться полностью. Тяжелая – частично, и тогда возникает океан. Считается, что вода в нем присутствует во всех состояниях – лед, жидкость и пары. Плотность такой планеты больше, чем у субнептунов с частично сохранившейся легкой атмосферой из водорода и гелия», – сказал учёный.

Он обратил внимание, что сейчас уже открыто примерно четыре тысячи планет, которые находятся в далеких системах, однако в Солнечной системе таких небесных тел нет, поэтому их изучение только начинается. «Данные наблюдений показывают: экзопланеты, чей радиус равен от одного до четырех земных, очень многочисленны. а в Солнечной системе между этими крайними значениями – провал», – констатировал Шематович.

По его словам, изучение атмосферы субнептунов позволит больше узнать о планете и истории ее образования. «А самое главное – начать поиск маркеров, указывающих на физические и химические условия для возникновения жизни», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.08.20

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