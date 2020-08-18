В Долине Смерти поставлен абсолютный тепловой рекорд – 54,5 градусов жары

Самая высокая температура, когда-либо официально зарегистрированная на нашей планете, +54,4 Цельсия, была отмечена в минувшее воскресенье в калифорнийском национальном парке Долина Смерти, сообщает метеорологическая служба США.

Место, где непосредственно установлен рекорд, также зовется красноречиво: Овраг Топка.

Предыдущий температурный пик, +54,0 градуса Цельсия, был зафиксирован там же в 2013 году, сообщает ВВС.

Считается, что летом 1913 года, также выдавшимся исключительно жарким, в Долине Смерти отмечалась еще более сильная жара: +56,6C. Но современные метеорологи сомневаются в точности измерений столетней давности.

Изучавший этот вопрос в 2016 году историк климатических явлений Кристофер Берт пришел к выводу, что информация о почти 57-градусной жаре противоречит другим данным, собранным в то же время в регионе.

В источниках фигурирует еще один глобальный температурный рекорд: +55С, якобы установленный в 1931 году в Тунисе. Но Берт не считает стопроцентно надежными результаты, полученные в Африке в колониальную эпоху, сообщает ВВС.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 18.08.20

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