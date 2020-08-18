Засуха и лесные пожары по всему свету: ученые нашли причину расширения тропических зон Земли

Международная группа ученых выяснила настоящую причину смещения тропических зон Земли. Согласно их выводам, проблема – в потеплении океана из-за деятельности человека, пишет журнал Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Ученые отмечают, что в последние 15-20 лет окраины тропиков и связанные с ними сухие субтропические зоны смещаются в сторону более высоких широт. Особую тревогу в научной среде вызывает скорость процессов – от 0,25 до 0,5 градуса широты за десятилетие. При этом до последнего времени не утихали споры о причинах процессов – часть экспертов связывали их с естественным климатическим изменением.

Авторы нового исследования проанализировали спутниковые данные с 1982 по 2018 год и более ранние письменные источники, а также изменения температуры в основных круговых океанских течениях, которые переносят теплую воду к полюсам и холодную воду к экватору. Выяснилось, что расширение тропических зон точно соответствует смещению градиентов температуры океана в средних широтах. Потеплением океана в свою очередь, связано с накоплением избыточного тепла в субтропических зонах океанов. Таким образом тропическая экспансия обусловлено антропогенным воздействием на климат.

Ученые подчеркнули, что этот процесс уже имеет серьезные экономические и социальные последствия: меняется направление ветров, что вызывает засухи и лесные пожары в таких регионах, как Калифорния или Австралия, которые уже испытывают нехватку воды.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.08.20

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