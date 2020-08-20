Таинственные гоминиды: ученые вычислили неизвестного предка человека

Биологи со всего мира ведут поиски неизвестного предка человека, чьи ДНК проявляются в исследованиях. Как пишет журнал PLOS, этот архаичный вид, передал до 15% своих генов современным людям.

Ученые проанализировали геномы двух неандертальцев, одного денисовца и двух современных людей. Выяснилось, что древние гоминиды разных видов вступали в половые отношения и обменивались генами всякий раз, когда две группы пересекались во времени и пространстве. При этом оказалось, что случаев скрещивания было гораздо больше, чем принято считать.

Так, примерно 200-300 тысяч лет назад неандертальцы смешались с неизвестным древним видом гоминид и унаследовали от них почти три процента генома. Следы гибридизации нашли и в ДНК денисовского человека – ему тоже достался 1% генома ему от таинственного архаичного родственника. При этом, благодаря скрещиванию денисовцев и Homо sapiens 15 % этих генов передались современным людям.

Как считают исследователи, этот загадочный предок человека – Homo erectus. Он считается непосредственным предком Homo sapiens, который мог жить на территории Евразии одновременно с ранними неандертальцами и денисовцами. Однако пока изучить геном этого вида до сих по не удалось.

Напомним, в 2016 году ученые из Университета Техаса заявили, что в ДНК меланезийцев, живущих на островах Тихого океана, найдены следы неизвестных науке гоминид. В своем исследовании они сравнивали их генома с ДНК неандертальцев, денисовцев и африканцев.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.08.20

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