Космические пришельцы: ученые доказали, что живые организмы могут дрейфовать от планеты к планете

Японские ученые нашли доказательство панспермии – гипотезы, согласно которой жизнь попала на Землю из космоса. Их выводы опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

В рамках своего исследования, биоинженеры провели эксперимент и поместили клеточные гранулы бактерии Deinococcus в резервуар внешней стороны Международной космической станции (МКС). Там они на протяжении нескольких лет подвергались воздействию микрогравитации, интенсивного ультрафиолетового излучения, экстремальных температур. В результате ученые выяснили, что максимальный срок нахождения в космосе Deinococcus с сохранением жизненных функций составляет 3-8 лет, а внутри МКС Deinococcus – 15-45 лет.

Ученые также отмечают, что микроорганизмы способны восстанавливать свой геном.

По мнению авторов работы, результаты их исследования показывают, что бактерии могут выживать в космосе не только на метеоритах и астероидах, но и в виде агрегатов (совокупности элементов), способных дрейфовать от планеты к планете на дистанции, равные расстоянию от Земли до Марса. Это доказывает, что жизнь на нашу планету могла попасть из космического пространства.

Напомним, в научном сообществе панспермия считается вполне реальной гипотезой, однако до последнего времени не было общепринятых свидетельств того, что эти процессы действительно имели место в истории Земли или Солнечной системы.

Москва, Мария Вяткина

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