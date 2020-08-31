Японские ученые изобрели «паутину Человека-паука»

Японские ученые разработали нейлоновые волокна, которые обладают уникальной липкостью. С помощью небольшого количества этого вещества человека можно прочно приклеить к потолку.

Исследование ученых Национального института материаловедения в Японии опубликовал журнал Communications Biology. На создание разработки специалистов вдохновили лапки мух, а именно цепкие структуры в форме лопаток.

Сначала ученые растянули нейлоновые волокна, сформировали наконечники в форме лопаток и покрыли их гелем для затвердевания. Когда волокно было готово, его вновь намочили для появления клейких свойств. Первые результаты превзошли ожидания исследователей.

Эксперимент показал, что волокно толщиной меньше человеческого волоса способно удерживать пластину из кремния массой 52,8 грамма. Как пояснили ученые, пучок из 756 подобных волокон с поперечным сечением в форме круга радиусом 1,7 сантиметра легко бы выдержал человека массой в 60 килограмм.

Примечательно, что вещество является очень прочным и не теряет своих свойств при многократном применении. По задумке разработчиков, их изделие могло бы использоваться в робототехнике.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 01.09.20

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