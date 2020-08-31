Житель Дагестана о время ремонта в доме нашел подземелье со скелетами

Житель дагестанского села Уркарах обнаружил у себя на участке подземные комнаты со старинными кувшинами и человеческими скелетами. Находку исследуют археологи.

Абдулгамид Мирзаев занялся капитальным ремонтом дома и благоустройством двора. Во время работ на участке он обнаружил под землей на глубине 5-6 метров два помещения. В них стояли на полках кувшины, а посреди комнат лежали кости.

Находка всерьез озадачила и хозяев дома и их соседей, люди обратились к местным властям. Для изучения происхождения подземелий в село выехали археологи. Возможно, ученым удастся установить возраст найденных артефактов и их принадлежность.

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 31.08.20

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